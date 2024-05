Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a primit licența de Liga 1 și va putea evolua in barajul pentru promovarea in primul eșalon, potrivit informațiilor GSP. Unirea Slobozia și Gloria Buzau au promovat deja in Superliga, iar Șelimbar și Corvinul nu au drept de a evolua in prima liga. Astfel, celelalte doua echipe din play-off-ul…

- Unirea Slobozia o infrunta in aceste momente pe Corvinul Hunedoara, in etapa 8 a play-off-ului ligii secunde. Gazdele sunt deja promovate matematic in Superliga, in vreme ce hunedorenii nu au drept de promovare indiferent de locul ocupat. Partida a inceput la ora 12:00, este live pe GSP.ro și televizata…

- Lupta pentru promovarea in Superliga a intrat in linie dreapta. Unirea Slobozia a deja promovata, in timp ce Gloria Buzau, Csikszereda și CS Mioveni lupta pentru al doilea loc care duce in Superliga. Iar celelalte doua vor ocupa cele doua locuri de baraj. Echipele cu drept promovare mai au trei etape…

- Play-out-ul din Liga 2 pornește astazi la drum. In aceste momente se desfașoara cele 6 partide din grupele de play-out, toate avand 11:00 ca ora de start. Meciurile etapei din play-off sunt Corvinul Hunedoara - Gloria Buzau 1-1, Unirea Slobozia - CS Mioveni și Csikszereda - CSC Șelimbar.Dintre echipele…

- Marți, 19 martie, la sediul FRF, a avut loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului din Liga secunda la fotbal. Iata programul celor doua echipe argeșene angrenate in aceasta competiție. Echipele calificate in play-off: CSC 1599 Șelimbar 42p. Unirea Slobozia 40p. Corvinul Hunedoara…

- S-a terminat sezonul regular din Liga 2. Șelimbar, Corvinul, Unirea Slobozia, CS Mioveni, Csikszereda și Gloria Buzau sunt echipele care vor juca in play-off-ul de Liga 2 in acest sezon. Primele doua nu au drept de promovare. Astfel, primele doua clasate la finalul play-off-ului dintre Slobozia, Mioveni,…

- Toate partidele din ultima etapa a sezonului regular de Liga 2 se vor juca sambata, 16 martie, de la ora 14:00. Programul complet din Liga 2 CSC Șelimbar, Corvinul, Unirea Slobozia, CS Mioveni și Csikszereda sunt calificate matematic in play-off. In ultima runda se mai joaca o poziție de play-off. Gloria…

