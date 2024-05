Accident feroviar mortal, în comuna Voila. Victima, un bărbat de 40 de ani In jurul orei 7:30, echipajele de la ISU Brașov au fost solicitate sa intervina in zona garii Dridif, comuna Voila, la un accident feroviar, in care au fost implicate un tren și un autoturism, in urma caruia a rezultat o victima incarcarata, inconștienta. La fața locului au fost direcționate o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și doua ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic. De asemenea, la locul solicitarii s-a deplasat și echipajul multirisc din cadrul Detașamentului de Pompieri Fagaraș. S-a acționat pentru extragerea victimei incarcerate dintre fiarele contorsionate ale… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

