VIDEO Poliţista care și-a pulverizat colegul cu spray lacrimogen în timpul unei intervenţii, verificată de o comisie a IPJ Cluj Situație jenanta la Cluj: o polițista a pulverizat spray lacrimogen in colegul ei in timp ce acesta imobiliza un infractor. O polițista din Cluj a fost filmata pulverizand spray lacrimogen in fața colegului sau, in timp ce acesta incerca sa rețina un individ suspectat ca ar fi agresat trei copii. Agenta este cercetata de o comisie a IPJ Cluj. Verificari interne in Poliție dupa scenele incredibile de la Cluj-Napoca. E vorba despre imaginile virale cu o polițista care i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului, in timp ce acesta se chinuia sa bage in autospeciala un barbat recalcitrant care… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Verificari interne in Poliție dupa scenele incredibile de la Cluj-Napoca. E vorba despre imaginile virale cu o polițista care i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului, in timp ce acesta se chinuia sa bage in autospeciala un barbat recalcitrant care agresase mai mulți minori. Acum este ancheta…

- Scene de cascadorii rasului la Cluj-Napoca. O polițista i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului ei, in timp ce acesta se chinuia sa bage in autospeciala un barbat recalcitrant. Totul a inceput dupa ce individul a agresat mai mulți minori. Martorii au alertat poliția, iar un echipaj s-a deplasat…

- O polițista i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului ei, in timp ce agentul se chinuia sa rețina un barbat care agresase trei copii, relateaza Ziua de Cluj. Scena a fost filmata de un martor, iar imaginile au fost postate pe internet.Cei doi polițiști clujeni incercau sa rețina un barbat banuit…

- O polițista din Cluj Napoca a fost filmata in momentul in care ii da cu spray lacrimogen in ochi colegului ei, care incerca sa imobilizeze un individ recalcitrant. Totul a inceput in momentul in care cativa trecatori au oprit un echipaj de politie pentru a o retine un individ care batuse niște copii…

- O polițista din Cluj-Napoca a fost filmata cand a dat cu spray lacrimogen in fața colegului ei care se lupta sa imobilizeze un agresor. Imagini incredibile au fost suprinse miercuri in Cluj-Napoca. Polițista a fost filmata in timp ce parea sa dea cu spray lacrimogen in fața propriului coleg. Acesta…

- Cu prilejul Zilei Poliției, pe 25 martie a fost marcata avansarea in gradul profesional urmator a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. La sediul IPJ Cluj a avut loc și o festivitate de premiere a caștigatorilor competiției profesionale “Poliția in slujba comunitații”. Inspectorul…

- O firma din Cluj-Napoca este dispusa sa ofere o recompensa de 1.000 de euro pentru cei care pot ajuta la recuperarea a cinci utilaje inchiriate unei firme din Vișeul de Sus, Maramureș. Poliția a fost anunțata, dar rezultatele se lasa așteptate. Situație ciudata la o companie din Cluj, specializata…

- Alerta cu bomba la o școala privata din Cluj-Napoca . Aproximativ 300 de peroane au fost evacuate de urgența. Incidentul s-am produs in aceasta dimineața la o unitate școlara din Maraști, Royal School in Transylvania, situata pe strada Henri Barbusse. Miercuri dimineața, Poliția municipiului Cluj-Napoca…