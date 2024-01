Protest al taximetriștilor, în această seară, la Brașov Sute de taximetriști s-au alaturat protestelor transportatorilor. De la ora 20.00, șoferii de taxi protesteaza in mai multe cartiere și zone ale Brașovului, cum ar fi Bulevardul Eroilor, Faget, Gara, Tractorul, Onix, Astra și Calea București. S-au format coloane care se intind pe mai mulți kilometri, iar in unele zone ale orașului se circula bara la bara. Traficul este serios ingreunat mai ales in zona centrala a municipiului Brașov și pe Calea București. Pe unele artere principale din oraș sunt blocate chiar și doua benzi de circulație. Pana și mijloacele de transport ale RAT Brașov circula… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest care a inceput la ora 18.30 și la care participa mai multe masini de mare tonaj are loc, in aceasta seara, la Brasov, convoiul deplasandu-se pe Centura Ocolitoare a municipiului Brasov. Conform unor surse oficiale, protestatarii se deplaseaza pe VOB intre km 10 si 4+200 pe o banda, iar circulatia…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe Calea Bucuresti. Traficul este blocat in zona. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Calea Bucuresti la intesectia cu strada Zorilor. Traficul este blocat spre Spitalul Judetean. Din primele informatii, in evenimentul rutier…

- Traficul feroviar a fost blocat duminica seara, intre Darste si Brasov, dupa ce pantograful unei locomotive a unei companii private s-a defectat. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul serii de duminica, incepand cu ora 19,10 circulația feroviara este temporar oprita pe magistrala…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in municipiul Brașov, in cartierul Astra. Conform martorilor, accidentul a avut loc la ieșirea din Piața Steagu, in zona unei treceri pentru pietoni. O persoana a fost ranita și primește ingrijiri de la echipajul medical SMURD sosit la fața locului.…

- IPJ Brașov anunța ca traficul rutier este blocat pe DN1, in localitatea Fagaraș, intrarea dinspre Sibiu, ca urmare a unui accident de circulație, cu pagube materiale, ce a avut loc cu puțin timp in urma. Un autocamion a derapat și, din cauza poziției acestuia pe carosabil, ambele sensuri de mers sunt…

- La acest moment traficul rutier este blocat pe DN1, in zona localitații Predeal, ca urmare a unui accident de circulație, ce a avut loc cu puțin timp in urma, anunța IPJ Brașov. In accident sunt implicate 3 autovehicule și in urma coliziunii dintre acestea, 5 persoane, ocupanți in autovehicule, beneficiaza…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in municipiul Brașov. Incidentul rutier s-a produs in cartierul Rulmentul, pe Bulevardul 13 Decembrie, in zona Lux Divina. Medicii au ajuns la fața locului, dar nu știm, inca, daca sunt și victime. Polițiștii fac cercetari pentru a afla in ce condiții…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, la Zarnești. Potrivit martorilor, in incidentul care a avut loc in centrul orașului, o persoana a fost ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate in zona. Polițiștii fac primele cercetari, iar medicii acorda ingrijiri persoanei ranite. Daca apreciezi…