Aproximativ 50 de femei au participat miercuri, 19 iulie, la un protest in capitala Afganistanului, fața de inchiderea saloanelor de infrumusețare, decisa de talibani, relateaza BBC și AFP, citata de France 24. Garzile talibane au raspuns cu tunuri cu apa, iar unele protestatare au declarat ca impotriva lor au fost folosite și pistoale paralizante. Astfel de proteste sunt rare in Afganistan.Interzicerea saloanelor de infrumusețare este cea mai recenta masura luata de talibani pentru a indeparta femeile din viața publica. Totul, in contextul in care, de cand a preluat puterea, in august 2021, guvernul…