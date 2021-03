Consiliul Europei a acuzat marti ''lipsa de vointa a statelor europene'' in a stabili politici de protejare a migrantilor care traverseaza Mediterana, ceea ce provoaca pierderea a ''mii de vieti omenesti'', transmite AFP. ''De ani de zile, tarile Europei s-au angajat intr-o cursa catre abis, pentru a mentine in afara granitelor noastre persoanele care au nevoie de protectia noastra, cu consecinte dezastruoase'', a deplans Dunja Mijatovic, comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, in introducerea unui raport publicat marti. ''Raspunsul…