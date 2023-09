Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 37 de ani, depistat de doua ori in aceeași noapte, conducand un autoturism neinmatriculat, fiind sub influența alcoolului și fara a deține permis de conducere. Ieri, 15 septembrie, polițiști de la Biroul Rutier al Poliției Municipiului Reșița au dispus masura reținerii...

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- Un interlop din Cluj a omorat un om intr-un accident rutier, dupa ce a fost prins de 12 ori fara permis la volan. De-a lungul timpului, barbatul mai fusese oprit in circulație de catre polițiștii de la Rutiera de 11 ori, iar de fiecare data acesta fost lasat liber. Care este acum reacția autoritaților.…

- La data de 24 august a.c., agent șef de poliție Mitu Marian de la Postul de Poliție Salatrucel, care se afla in timpul liber, a observat, pe DJ 703G, in localitatea Berislavești, un copil care conducea un autoturism. Astfel, ieri, in jurul orei 18.00, polițistul a oprit autoturismul in cauza și a anunțat…

- Luni, in jurul orei 17:20, polițiștii Orașului Faget au oprit pentru control un autoturism ce circula pe DJ 682D, condus de un barbat in varsta de 29 de ani. Șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicand ca acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv cannabis.…

- DE NECREZUT… Un barbat de 44 de ani, din comuna Iana, a fost prins a treia oara in doar cateva luni, la volan, deși nu are permis de conducere și de fiecare data a primit control judiciar! Pe 10 iulie, dis-de-dimineața, polițiștii aflați pe drumul județean DJ 243, in localitatea/comuna Pogana, au depistat…

- La data de 6 iulie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Postului de Poliție Mihalț, in timp ce acționau impreuna cu jandarmii, pe raza comunei Bucerdea Granoasa, au depistat un tanar, de 17 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Un barbat din Nimigea s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins beat la volan, in localitatea Sarațel. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat, in flagrant delict, un barbat de 43 de ani din localitatea Nimigea de Jos, in timp ce conducea autoturism,…