Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite, in proiectul mixed-use Iulius Town Timișoara, prin intermediul unei expoziții spectaculoase ce reunește animale marine gigant și dinozauri animatronici. „Calatoria” fascinanta printre Monștrii marini precum Mosasaur, Megalodon, Mososaurus,…

- In acest weekend a avut loc prima traversare frontierei pe doua roți, pe cea mai lunga pista de biciclete din Romania, care leaga Timișoara de Zrenjanin. In zilele de 30 și 31 martie au trecut granița, potrivit datelor primite din partea ITPF Timișoara, 679 de persoane. Urmatorul weekend preconizat…

- Etapa „curata” pentru reprezentantele Timișului in etapa a 17-a, penultima a sezonului regulat, toate obținand victorii pe linie. In C7, Ghiroda a invins Jiul Petroșani cu 2-0, dupa un autogol al lui Patlagica și reușita lui Bulza, iar echipa timișeana ramane pe primul loc și chiar se distanțeaza fața…

- La Iulius Town vei avea parte de un weekend in care poți sa te intorci pe taramul copilariei și sa redescoperi magia lucrurilor simple. Vino sa admiri unul dintre cele mai mari seturi realizate, de-a lungul timpului, din piese LEGO® - o replica a Turnului Eiffel, in cadrul expoziției Brickenburg In…

- A mai ramas doar o zi pana la conferinta „Deștepți cu banii”, care va avea loc in salile de evenimente Iulius Congress Hall din Iulius Town. Pe 14 martie, veti afla de la expertul financiar Iancu Guda si de la alti specialisti in domeniu cum sa va gestionati eficient bugetul. Conferinta „Destepti cu…

- Cel mai dulce targ din vestul Romaniei va avea loc sambata si duminica la Ghiroda. La evenimentul ajuns la editia cu numnarul XIII sunt asteptati apicultori și comercianți din toate colțurile țarii, dar nu vor lipsi spectacole captivante, momente artistice, ateliere de pictura, desen și multe alte surprize.…

- In fiecare sambata, pana pe 24 februarie 2024 inclusiv, in zona Intersport din Iulius Mall au loc Ateliere de Creație pentru copii, unde vor colora, picta, desena, in funcție de tematicile alese și se vor bucura de sesiuni gratuite de face painting. Participarea este gratuita, in limita locurilor disponibile,…

- Dupa București, EY Romania organizeaza Conferința anuala de fiscalitate in Timișoara, considerat unul din centrele regionale de afaceri importante ale Romaniei. Conferința EY are loc marți, 30 ianuarie 2024, incepand cu ora 09.00, la Iulius Congress Hall. La eveniment vor fi prezenți specialiștii EY…