Modificarea Legii Concurentei de catre Comisia juridica si Comisia de Industrii din Camera Deputatilor poate aduce infringement pentru Romania, se arata intr-o scrisoare transmisa marti, 20 decembrie, Guvernului de Comisia Europeana, au declarat surse oficiale pentru News.ro. "Comisia Juridica si Comisia de Industrii din Camera Deputatilor au adoptat luni, 19 decembrie 2022, mai multe amendamente […]