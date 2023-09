Se estimeaza ca anual circa un milion de romani merg in vacanța afara, fapt pentru care patronatele din turism au pregatit o propunere legislativa inedita prin care sa ajute promovarea turismului romanesc in strainatate. La solicitarea multor agenți economici din turism, dar și a grabei de inființare a unui OMD (Organizația de Management al Destinației) central, Consiliul de Administrației al Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) l-a imputernicit, recent, pe prim vicepereședintele Nicolae Bucovala sa conduca un grup de lucru pentru o completare inedita a legislației in domeniu.…