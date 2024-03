Județul Maramureș promovat în cadrul celui mai important târg de turism din lume - ITB Berlin Dragostea de Maramureș le-a fost far calauzitor membrilor delegației care zilele acestea a reprezentat județul nostru in cadrul ITB Berlin, cel mai mare și important targ de turism din lume. Ediția din acest an a ITB Berlin (Internationale Tourismusborse Berlin) s-a desfașurat in perioada 5–7 martie și a reunit peste 10.000 de expozanți și aproximativ 160.000 de vizitatori. Consiliul Județean Maramureș a participat la acest eveniment la invitația Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și a Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș. ITB Berlin constituie o platforma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

