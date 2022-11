Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul pitonilor gasiti la tomberon, in Oradea, a mai avut o crescatorie de serpi si o ferma de soareci cu care i-a hranit, sustine Garda de Mediu Bihor care continua ancheta in caz.

- Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Bihor face cercetari dupa saptamana trecuta un tanar din Oradea a abandonat la gunoi trei pitoni. Acesta nu a vrut sa spuna sursa din care și-a procurat pitonii, scrie ziarul local Ebihoreanul . Acum autoritatile sunt din nou in alerta dupa ce au fost sesizați…

- Un barbat din Oradea are pasiuni „mai altfel”. Dupa ce a fost prins ca a aruncat la ghena de gunoi a blocului 3 pitoni, acum un coleg de serviciu a alertat autoritațile din nou. Tanarul crește in captivitate 200 de șobolani, animale care ar fi fost hrana pentru cei 2 șerpi abandonați. Comisariatul…

- Autoritatile sunt din nou in alerta dupa ce au primit un telefon de la un barbat care s-a prezentat ca fiind un coleg de munca de-al tanatului, a anunțat ca acesta crește in captivitate 200 de șobolani pe care ii folosea drept hrana pentru serpi. Conform colegului, oradeanul ar mai creste pe undeva…

- N. D. Deși, conform calendarului, vegetația incepe sa se usuce, frunzele incepand deja sa cada, specialiștii susțin ca, in cazul unei anumite plante, prezența acesteia pe teren este, in continuare, sub semnul pericolului ce planeaza asupra sanatații umane. Este vorba despre ambrozie, reprezentanții…

- Nu de puține ori se atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta Ambrosia artemisiifolia – iarba parloagelor, iarba de paragina sau floarea pustei. Aceasta inflorește in august-septembrie, polenul ei fiind responsabil de apariția problemelor alergice. Vantul propaga polenul acestei plante…