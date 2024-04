A fost poluare, așa a decis Garda de Mediu. Electrocentrale, amendată cu 15.000 de lei „Otrava” spulberata de vant la inceputul acestei luni, i-a adus SE Craiova inca o amenda din partea Garzii de Mediu. Comisarii GNM-Comisariatul Județean Dolj au sancționat SE Craiova cu amenda maxima in valoare de 15.000 de lei pentru poluarea aerului. Comisarii au justificat masura prin faptul ca aerul este oravit constant de spulberarile provenite de la halda de cenușa, dar și de cele din incinta fabricii, de la coșurile de evacuare ale cazanelor. „In urma constatarilor efectuate de catre comisarii GNM-CJ Dolj, poluatorul a fost sancționat cu amenda maxima prevazuta de Legea 104/2011 privind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

