Proprietarul mall-ului AFI Cotroceni a instalat un nou sistem de purificare a aerului

AFI Europe a instalat un nou sistem de purificare a aerului, cu tehnologia de ionizare NPBI- Needle Point Bi-Polar, in Romania. Compania deține, in Romania, mall-urile AFI Cotroceni, AFi Ploiești și AFI Brașov și cladirile de birouri AFI Park 1-5, AFI Tech Park, AFI Park Brașov și portofoliul office achiziționat de la NEPI Rockcastle. De asemenea, compania are proiectul rezidențial AFI City. „Am luat decizia ferma de a investi intr-un nou sistem de purificare a aerului, fara ozon, care imbunatațește calitatea aerului și protejeaza impotriva virusurulor și bacteriilor, in toate spațiile publice

AFI Europe, liderul dezvoltatorilor imobiliari pe piața centrala și est europeana, continua sa iși pastreze angajamentul ferm de a proteja siguranța chiriașilor, clienților, vizitatorilor și partenerilor de business care intra in oricare dintre cladirile de birouri sau centrele sale comerciale.

