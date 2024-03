Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In cazul de la Armașoaia, polițiștii au deschis doua dosare penale, unul pentru „distrugere” și altul pentru „ucidere din culpa” “La data de 22.02.2024, ora 01:57, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui incendiu, intr-o locuința din…

- Totul a inceput atunci cand o tanara auzit cu disperare zgomote puternice de planset și scheunat in apropiere. Ingrijorata de starea animalului, ea a mers sa vada ce se intampla și a descoperit un caine disperat și speriat, in fața porții unei case. Cand a luat legatura cu proprietarul, tanara a fost…

- Un tanar de 23 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens intr-un microbuz. Accidentul a avut loc marți dimineața pe DN 55, in localitatea Bratovoești, județul Dolj.

- Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a propus desfiintarea Ansamblului Folcloric „Maria Tanase”, singurul ansamblu profesionist din judetul Dolj, si a Casei de Cultura „Traian Demetrescu”, pentru a reduce cheltuielile bugetare, scrie Agerpres. Decizia finala urmeaza sa fie luata de consilierii locali…

- Pompierii din Beclean au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa pentru a stinge doua incendii izbucnite aproape simultan, in Bața, respectiv Negrilești. Doua incendii au izbucnit in aceasta dupa-masa, la doua case din Bața și Negrilești. „Incendiul din localitatea Bața (comuna Petru Rareș)…

- Informații șocante despre fetele din Lupeni, care au sarit de pe un turn de 20 de metri și au murit. Una dintre ele avea probleme grave in familie, iar poliția a fost la ea acasa cu doar o noapte inainte sa recurga la gestul necugetat.

- Un incendiu a izbucnit, in cursul serii trecute, 12 decembrie, la o casa din comuna Caiuți, sat Vranceni. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Pentru gestionarea operativa a situației de urgența, la locul indicat s-au…