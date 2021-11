Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunța ca 100 din cei 400 de polițiști locali vor fi concediați, invocand nevoia de reforma și Poliția locala a sectorului. „Respect Poliția Locala! Și de aceea o reformez! Am inițiat un proces de reforma in poliția locala a Sectorului 6 care pleaca de…

- Un barbat a fost gasit cazut pe jos, in fața unui imobil de pe strada Ursului. La fața locului a fost chemat un echipaj de poliție. La randul lor, polițiștii au solicitat un echipaj de prim ajutor avand in vedere starea barbatului. Astfel, echipajul medical a constatat ca barbatul se afla in stare de…

- Polițiștii locali din Timișoara continua sa fie implicați permanent in activitațile desfașurate pe raza municipiului pentru combaterea raspandirii noului coronavirus SARS-Cov2, prin actiunile de verificare a persoanelor izolate și carantinate la domiciliu. In ultima perioada, numarul acestora a crescut…

- La Politia Locala Barlad, angajatii primesc tot felul de sarcini in timpul orelor de munca. Acestea insa nu vizeaza siguranta cetateanului sau asigurarea unui climat de ordine in oras, asa cum scrie in fisa postului, ci chestiuni mai apropiate de interesul personal al celor din conducerea institutiei.…

- Chiar daca in Timișoara a fost aprobata o hotarare de catre consiliul local prin care a fost interzisa hranirea porumbeilor, nu toata lumea s-a conformat noilor reguli. Astfel, polițiștii locali le-au dat avertismente verbale unor persoane care au aruncat mancare porumbeilor din Piața Victoriei. De…

- Polițiștii locali din sectorul 6 al Capitalei vor face cursuri și vor fi testați pentru a ramane pe funcțiile pe care le dețin. Consiliul Local Sector 6 a adoptat, joi, proiectul privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii, Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de…

- Un barbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce și-a imbrancit tatal de 86 de ani și i-a și furat banii. Polițiștii l-au prins la doua ore de la agresiune și-au gasit asupra sa banii furați de la parintele sau. Aseara, un barbat de 46 de ani a intrat in locuința tatalui sau in varsta…

- 14.000 de clienti Raiffeisen isi vor putea recupera banii incasati abuz, in contextul in care sumele estimate se ridica la 10 milioane de euro, conform Asociatiei de consumatori Credere. „In anul 2014, am semnat Ordinul de Presedintele ANPC nr. 280/09.07.2014, prin care am dispus incetarea practicilor…