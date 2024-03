Promoțiile se intorc! Dupa anii pandemici in care promoțiile și-au redus semnificativ importanța in mixul persuasiv al retailerilor, in 2023 ponderea vanzarilor la reduceri a crescut peste nivelul din 2018, potrivit unui studiu RetailZoom , scrie economica.net. O vanzare din patru a fost in cadrul unei oferte. Promoțiile se intorc In contextul scaderii numarului de produse din coșul de cumparaturi, promoțiile și-au reluat anul trecut rolul de stimulent pentru incurajarea achizițiilor și retenția clienților, arata un ultim studiu realizat de compania de cercetare RetailZoom. S-a ajuns astfel ca…