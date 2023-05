Stiri pe aceeasi tema

- Deputul PNL Raluca Turcan anunta miercuri ca in comisia de Buget a Senatului a fost adoptat proiectul PNL pentru stoparea supra-impozitarii part-time, in ciuda faptului ca PSD s-a abtinut. Ea precizeaza ca a atras atentia ca masura va creste munca la negru, iar in raportul intocmit de Ministerul Finantelor…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o lege in vederea asigurarii unei mai bune protectii pentru victimele traficului de persoane. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in situatii grave.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum si pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, conform news.ro. Legea…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor reia azi dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce deputatii au discutat proiectul luni, mai bine de doua ore, in prezenta reprezentantilor Ministerului Justitiei, ai unor…

- Parlamentul de la Helsinki a adoptat miercuri cu o majoritate zdrobitoare proiectul de lege care deschide calea pentru aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica, relateaza Reuters si AFP. Deputatii finlandezi au aprobat, cu 184 de voturi pentru si sapte impotriva, o lege care permite intrarea tarii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

