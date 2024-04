Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Alexandru Sautner a rabufnit de enervi și cu greu și-a putut controla reacțiile in platou, atunci cand a degustat farfuria pregatita de Geanina Craciun.

- A fost inca o seara cu succes pentru Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite: juratul a caștigat amuleta și inca 5 puncte, dupa jurizarea facuta de Elwira Petre. Lui Ștefan Popescu seara i-a adus momente placute, dar și mai puțin placute: juratul a dat cu

- Elwira Petre a anunțat cine a caștigat amuleta zece din sezonul 13 Chefi la cuțite, care a fost difuzata pe data de 9 aprilie 2024. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au facut show de zile mari in platou, dupa verdictul soției lui Mihai Petre.

- Ieri a fost seara lui Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite. Juratul show-ului culinar a caștigat amuleta la proba deserturilor degustate de Radu Darie și Dragoș Blanariu, locul intai aducandu-i, totodata, 5 puncte extrem de importante. Tot aseara, Chef

- Ieri seara, jurații s-au confruntat cu o provocare pentru amuleta care i-a incurajat sa riște: au avut de pregatit cel mai cremos risotto, dar alegerea ingredientelor secundare a cantarit mult la degustarea facuta de Nea Marin.

- Irina Fodor a facut un anunț important despre al șaselea joc de amuleta in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2024. Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au primit o veste uimitoare.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.