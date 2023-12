Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile de medicina și farmacie din Romania vor deveni, la inceputul anului viitor, proprietari de spitale. Surse Libertatea au confirmat ca epopeea transferului spitalelor Cai Ferate din subordinea Ministerului Transporturilor se va incheia in prima parte a anului 2024.„Se lucreaza la hotararea…

- Lotul 3 al Autostrazii A0 Sud, ce ar urma sa lege A1 de A2 prin sudul Capitalei, se confrunta cu o stagnare ingrijoratoare, potrivit unei investigații recente realizate de Asociația Pro Infrastructura. Imaginile aeriene surprinse recent arata ca lucrarile sunt in impas, lasand intrebari cu privire la…

- Guvernul, reunit luni in sedinta, va aproba suplimentarea, din Fondul de rezerva bugetara, a bugetelor mai multor ministere si institutii centrale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secretariatul General…

- In acest an au avut loc mai multe intalniri ale autoritaților din Romania, Ucraina și Moldova, cu participarea repezentanților Comisiei Europene și Statelor Unite, pentru creșterea fluxului de transport al cerealelor din Ucraina, prin porturile de la Dunare, dar rezultatele sunt sub așteptari. Creșterea…

- Constructorul roman Dorinel Umbrarescu se pregatește sa dea in folosința noi kilometri de autostrada in Romania. Lotul 2 al Autostrazii de Centura a Bucureștiului (A0 Nord), unde constructor este Spedition UMB, firma patronata de Dorinel Umbrarescu, va fi gata in curand. Ionel Scrioșteanu, secretar…

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a anunțat ca lucrarile pentru realizarea Centurii Comarnic incep luni, termenul de finalizare a investitiei fiind noiembrie 2024. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va fi prezent, luni dupa-amiaza, la Comarnic, la demararea lucrarilor de constructie a Centurii…

- Executivul a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare care vizeaza alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI). Potrivit unui comunicat al MTI,…

- V. Stoica Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat in transparenta decizionala proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, aprobarea listei imobilelor proprietate publica a statului, precum și aprobarea…