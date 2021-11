Stiri pe aceeasi tema

- Cu susținerea financiara acordata de Uniunea Europeana, cei aproximativ 12.000 de locuitori ai orașului Beclean beneficiaza de unele dintre cele mai moderne soluții de infrastructura, educație și turism balneoclimateric din Romania. Dezvoltate cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest,…

- Aproape 300 de forțe de ordine au fost pe strazi, vineri, 1 octombrie, pentru a verifica daca sunt respectate regulile impuse in pandemie. Au fost date amenzi de peste 40.000 de lei, doar celor care nu au purtat masca de protecție.

- In acest weekend a fost marcata vernisarea unei expoziții – eveniment. Proiectul este realizat in cadrul parteneriatului Facultatii de Arte si Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara cu Asociatia si Revista bilingva Orizonturi Culturale Italo-Romane (orizonturiculturale.ro), care promoveaza…

- Clienții Colterm care locuiesc in zona de nord a Timișoarei raman miercuri fara apa calda la robinete. Compania de termificare a anunțat ca sisteaza furnizarea apei calde la mai multe puncte termice, miercuri, intre orele 8:00 și 21:00. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Bucovina, I. Inculeț,…

- ”Am luat astazi o decizie referitoare la legea care in ultimele luni a fost subiectul unor dezbateri aprinse si vocale, acasa si in strainatate. Dupa o analiza profunda, am decis sa semnez amendamentul”, a afirmat Andrzej Duda intr-un comunicat publicat sambata. Pana acum, expatriatii evrei sau urmasii…

- Procuratura Generală a luat act de proiectul de lege ce prevede evaluarea activitații procurorului general și sancționare acestuia, inclusiv prin demitere, care a fost votat astazi in prima lectura de 59 de deputați ai PAS, si va reveni in curand cu un punct de vedere.

- PSRM considera ca numirile in funcție fara concurs, inclusiv la CNA, reprezinta „o politizare și subordonare a acestora”. In opinia socialiștilor, „asistam la un proces periculos de supunere a instituțiilor de drept, a justiției, unui partid politic”, iar astfel de inițiative, precum cea care vizeaza…