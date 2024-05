Activitatea de afaceri din zona euro s-a extins luna trecută cu cel mai rapid ritm din aproape un an Indicele compozit al managerilor de achizitii (PMI) al HCOB pentru zona euro,, compilat de S&P Global si vazut ca un bun indicator al sanatatii economice generale, a revenit la 51,7 in aprilie, de la 50,3 din martie, depasind o estimare preliminara de 51,4. Aceasta a fost a doua luna cand indicele a depasit pragul de 50 care separa cresterea de contractie si cel mai ridicat nivel dupa luna mai a anului trecut. ”Furnizorii de servicii si-au extins acum activitatea pentru a treia luna consecutiva, punand capat lipsei de dinamism observata in a doua jumatate a anului trecut”, a declarat Cyrus de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au crescut salariile din industria serviciilor! S-a facut un studiu cu privire la salariile din industria serviciilor pentru afaceri. Astfel ca, evoluția salariilor in industria serviciilor pentru afaceri urmeaza evoluția generala a pieței cu o creștere de 4% pentru specialiștii din industrie, inregistrata…

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Fondul Monetar International si-au redus recent previziunile privind cresterea economiei zonei euro, la 0,6%, respectiv 0,9%. ”Economia europeana continua sa isi imbunatateasca activitatea si sa isi modereze cresterea ocuparii fortei de munca.…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft (Invest AG) si Rudolf Brenner Holding GMBH (RBH) intentioneaza sa preia compania Philoro Holding GMBH, prin intermediul Kultas Beteiligungs GmbH, societate creata pentru aceasta operatiune”, anunta…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- Compania ar vinde actiuni existente intr-o asa-numita oferta de licitatie condusa de firma de capital risc Thrive Capital. Conform acordului, angajatii vor putea sa incaseze bani pe actiunile detinute la companie, mai degraba, in locul unei runde de finantare traditionala prin care compania ar strange…

- Avertisment pentru cetațenii romani care au imprumuturi la banci! Creșterea dobanzilor și instituirea unei noi taxe asupra instituțiilor financiare ar putea avea consecințe serioase asupra situației lor financiare. Datorita noii taxe impuse de guvern, bancile vor inregistra un profit mai mic. Taxa impusa…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…