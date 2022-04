Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare privind extinderea sistemului de semaforizare inteligenta a fost adoptat de Consiliul Local Sector 6, in sedinta de ieri. Consiliul Local Sector 6 cere Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa de a hotari cu privire la asocierea autoritatii locale cu…

- Municipiul Aiud a depus spre finanțare obiectivul de investiții ”Reabilitare Colegiul National ”Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba”, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investiției, in cadrul Programului Național de Redresare și Reziliența, componenta 5 – „Valul Renovarii”. Prin proiect se dorește…

- 21 de școli din județul Neamț vor primi finanțari in cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Finanțarea este asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Educația reprezinta motorul dezvoltarii unei societați puternice, iar toți copiii trebuie…

- Membrii Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local au aprobat in ședința de ieri, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Spitalului Integrat de Boli Respiratorii Iași, care urmeaza sa fie ridicat in Bucium. Potrivit proiectului, Spitalul Clinic Integrat de…

- Modernizarea magistralei feroviare București – Pitești, a doua cale ferata din Tara Romaneasca ca vechime, parte importanta din Rețeaua Transeuropeana de Transport (TEN-T), se regasește intre proiectele prioritare incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența. Potrivit senatorului PNL de Argeș…

- Ministrul Fondurilor Europene a dat explicații, azi, in Parlament, in privinta riscului ca tara noastra sa piarda a doua transa de fonduri europene care trebuie sa vina perioada urmatoare. ,,Suntem intr-un calendar, ne ținem de el. In decembrie toate ministerele și-au facut datoria, am avut jaloanele…

- 35 de unitați de invațamant preuniversitar din județul Maramureș au fost cuprinse de Ministerul Educației in lista școlilor eligibile pentru a participa la prima runda a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). ”Un numar de 35 de unitați de invațamant…

- Consiliul Județean Vrancea a gazduit miercuri a doua intalnire de lucru cu primari și reprezentanți ai autoritaților locale in vederea informarii cu privire la oportunitațile de finanțare din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și sprijinirii localitaților sa acceseze fonduri…