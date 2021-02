Proiect PSD: Primăriile, obligate de anul viitor să implementeze sisteme de colectare a gunoiului de grajd Autoritatile administratiei publice locale ar putea fi obligate, începând cu 1 ianuarie 2022, sa implementeze sisteme de colectare si stocare a gunoiului de grajd, conform unui proiect de lege depus la Parlament de trei deputati PSD, transmite Agerpres.

"Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatilor de colectare, stocare si valorificare a produselor reziduale de excretie (dejectii solide si lichide) de la animale, în amestec cu materiale folosite ca asternut, resturi de hrana, apa, denumite (...) gunoi de grajd, în vederea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

