- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma miercuri ca in ultimele 9 luni s-au inregistrat 66.000 de interventii ale Politiei in cazuri de violenta domestica, jumatate dintre ele in mediul rural, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Poliția Romana acționeaza permanent, la nivel național, pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru reducerea violenței fizice și psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituții ale statului, cu competențe in domeniu. Prioritatea Poliției Romane in domeniul prevenirii…

- 80% dintre adolescenții de la sate și alte comunitați dezavantajate iși doresc sa ajunga la facultate, dar unul din trei este ingrijorat ca familia nu-l va putea sprijini financiar, arata cel mai recent sondaj realizat de fundația World Vision Romania. Ca sa faca fața cheltuielilor, 70% dintre cei care…

- Doi din zece parinți din mediul rural nu-și susțin copiii la liceu, arata datele World Vision Romania. Una dintre cauze este direct legata de veniturile scazute ale familiilor. 18% dintre adolescenții din comunitațile dezavantajate de la sate n-au bani pentru biletul de autobuz catre școala, dar…

