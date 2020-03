Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat USR a depus un proiect care prevede pedepse mai mari pentru faptele de coruptie in starea de urgenta, potrivit Mediafax.Proiectul a fost depus de deputatul USR Silviu Dehelean și prevede marirea cu o patrime a pedepselor pentru coruptie. Citește și: Strigatul de revolta al…

- Ministerul Justitiei a lansat, miercuri, campania "Toleranta zero fata de infractiuni!", prin care se doreste informarea privind pedepsele aplicabile in cazul infractiunilor savarsite in timpul starii de urgenta. Ministerul Justitiei arata ca, potrivit Codului penal, "orice infractiune savarsita impotriva…

- Marcel Ciolacu ii cere premierului Ludovic Orban sa ia exemplul opozitiei si sa renunte la lupta politica pe perioada crizei generate de coronavirus. Presedintele interimar al PSD il critica pe Orban pentru atitudinea acestuia din prima conferinta de presa de la iesirea din carantina."Orban…

- Parlamentari social-democrați au inregistrat la Senat un proiect de „Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgența”. Propunerea legislativa prevede ca atat persoanele fizice cat și firmele sunt scutiți de la 1 martie 2020, in anumite condiții,…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a propus un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii. Una dintre acestea suspenda obligativitatea folosirii cardului de sanatate pe perioada starii de urgența, potrivit Știrilor…

- In perioada postcomunista, in Romania a fost decretata pentru prima data stare de urgența in timpul mineriadelor din ianuarie 1999. Ce este starea de urgența Starea de urgența este declarația guvernamentala care poate sa modifice funcționarea normala a anumitor instituții legislative, executive sau…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca a luat o serie de masuri menite sa sprijine mediul investitional din Bucuresti avand in vedere instaurarea situatiei de urgenta in Municipiul Bucuresti si in contextul dificultatilor economice cauzate de existenta infectiei cu coronavirus.Vezi…

- Guvernul japonez a aprobat un proiect de masuri pentru decretarea „starii de urgenta”, cu cinci luni inainte de startul Jocurilor Olimpice de vara. Acestea le permit autoritatilor sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale in vederea intaririi luptei impotriva epidemiei…