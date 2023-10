PROIECT OUG – Clădirile și terenurile aferente confiscate de stat, transferate în domeniul public al localităților In analiza Guvernului se afla un proiect de ordonanța de urgența privind unele masuri pentru bunurile proprietate publica a statului precum si pentru administrarea eficienta a proprietatilor statului. Subiectul s-a aflat in atenția Guvernului chiar ieri, in ședința de Guvern din 5 octombrie. Actul normativ reglementeaza posibilitatea ca bunurile de natura cladirilor si a terenurilor aferente, indiferent de natura acestora, echipamente incorporate in acestea, cladiri speciale, precum si orice alte bunuri imobile, indiferent de natura acestora, intrate in proprietatea statului roman prin confiscare,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

