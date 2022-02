Proiect imobiliar în pregătire în Cristești Moldovan-Șonfalean Ersilia-Georgeta invita publicul interesat la ședința de consultare a populației pentru documentația PUZ "Construire case de locuit parter, parter + etaj, parter + mansarda, Cristești – zona Cimitirului", ce va avea loc la sediul Primariei comunei Cristești in data de 25 februarie 2022, ora 9.00. "Documentația poate fi studiata la sediul Primariei Cristești, pe … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

