USR a depus o inițiativa legislativa de modificare a Codului Muncii prin care parintele unei familii monoparentale sa nu poata fi obligat sa faca ture de noapte. Proiectul prevede modificarea art. 128 pct. 2 din Codul Muncii, astfel incat „reprezentantul familiei monoparentale" sa fie adaugat, alaturi de „femeile gravide, lauzele și cele care alapteaza" persoanelor