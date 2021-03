Stiri pe aceeasi tema

- Creditele Noua Casa sunt disponibile în cele peste 1 000 de unitați CEC Bank și în acest an. CEC Bank este partener al programului de 12 ani și se afla pe locul 4 în topul finanțarilor acordate, susțin reprezentanții bancii într-un comunicat transmis marți. În acest an,…

- “Am acceptat nominalizarea statului roman pentru un mandat provizoriu (4 luni +2) in Consiliul de Administratie al FNGCIMM, cu convingerea ca voi reprezenta cu onoare IMM-urile in cadrul principalei institutii de garantare pentru IMM-uri din Romania. Daca in anul 2020 am contribuit la crearea celui…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat, joi, ca de vineri finantatorii primesc dosare pentru programul “Noua Casa”. Ministerul Finantelor a decis diminuarea comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei. „Guvernul Romaniei a aprobat plafonul…

- Programul "Noua Casa" este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. "Incepand de astazi (joi - n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind…

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…