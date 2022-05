Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca statul roman va sprijini familiile aflate „la inceput de drum” prin acordarea de credite garantate pentru nunți, botezuri și achiziționarea de mașini de familie. Nicolae Ciuca a facut acest anunț in mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta duminica, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Internationale a Familiei si a Zilei Familiei Romane, ca in scurt timp, programul Family Start, prin care sunt sprijinite "familiile la inceput de drum", prin credite garantate de catre stat "pentru organizarea nuntii,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Internationale a Familiei si a Zilei Familiei Romane, ca in scurt timp, programul Family Start, prin care sunt sprijinite „familiile la inceput de drum”, prin credite garantate de catre stat „pentru organizarea nuntii,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul programului national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde lei urmand a fi destinati constructiei…

- Premierul Nicolae Ciuca, a plecat, luni, la Sofia, unde a fost intampinat de catre prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la Boyana Residence. Intalnirea are loc in contextul reuniunii sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, gazduita de prim-ministrul bulgar. Nicolae…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat acordul privind acordarea ajutorului nerambursabil de 100 de milioane de lei, pentru Republica Moldova. Ciuca a spus ca acordul este principalul element de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova de dezvoltare durabila.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…