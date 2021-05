​Programul de convergență: stres cu pensiile, veniturile vor crește foarte lent, iar cheltuielile se vor reduce Programul de convergența 2021-2024 nu vine cu multe noutați, dar releva ca statul este stresat cu privire la pensii, mai exact la faptul ca ar urma sa creasca din septembrie 2023, dar reamintește ca se lucreaza modificarea legii analizând propuneri. De asemenea, mai spune ca nu se așteapta la cine știe ce creșteri de venituri.



*programul de convergența este format în mare parte din copy/paste din alte documente de pe site-ul Ministerului Finanțelor: strategia fiscal-bugetara, execuția bugetara pe T1, datele CNSP recent publicate etc. precum și nota respectiva (modificate unele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii propune Guvernului, printr-un memorandum, o serie de modificari privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Raluca Turcan vizeaza sporuri de maxim 20% din salariul de baza, uniformizarea salariilor din primarii, spor de performanța lunar. „Se propun o serie de principii…

- Parlamentul urmeaza sa examineze astazi, printre alte chestiuni, programul și echipa candidatului la funcția de premier Igor Grosu, desemnat de președintele Maia Sandu. Deputații vor trebui sa voteze pentru sau contra guvernului Grosu. © Sputnik / Miroslav RotariVor susține socialiștii cabinetul…

- In anul 2020, Curtea de Conturi a auditat 2.647 entitati publice, cu 15% mai mult decat in anul anterior. Pe parcursul actiunilor desfasurate au fost identificate 17.666 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, iar in ceea ce priveste sesizarea organelor de urmarire penala pentru prejudiciile identificate…

- Aceste prejudicii totale de 947 milioane lei includ si sesizarile pentru masurile ramase nevalorificate din anii anteriori. Curtea de Conturi a transmis Parlamentului Romaniei Raportul public pe anul 2019 si Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobarii acestora de catre Plenul institutiei.…

- Florin-Alexandru Alexe, deputat PNL Maramureș, a participat astazi la ședința Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. In cadrul dezbaterilor, au fost atinse mai multe teme importante privind susținerea și relansarea industriei și a serviciilor afectate de criza COVID-19. Pe ordinea…

- Romania nu-si mai poate permite sa piarda bani europeni, iar pentru realizarea acestui deziderat este nevoie ca toate autoritatile, de la Guvern pana la cele locale, sa faca un efort dublu in ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a acestor fonduri nerambursabile in ciclul bugetar 2021 - 2027, a…

- Ministerul Finantelor a publicat, luni seara, proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul prevede toate masurile pe care le-a anuntat anterior premierul Cițu, precum neacordarea voucherelor de vacanta, prorogarea termenului…

- Ministerul finantelor a publicat, luni seara, proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul prevede toate masurile pe care le-a anuntat anterior premierul - neacordarea voucherelor de vacanta, prorogarea termenului de…