- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile cu evenimente fara restricții sanitare, cu invitați deosebiti. Andrei Petrus,…

- In aceasta perioada se desfasoara in Baia Mare cea de-a 28 –a editie a Festivalului International de Artele Spectacolului “ATELIER”. Vor avea loc spectacole de teatru-dans, teatru-gestual sau teatru in spatii neconventionale, precum si spectacole de circ contemporan sau instalatii umane. Organziatorii…

- Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures au lucrat intens in ultimele saptamani la traseele turistice din jurul orasului Baia Mare si zona Gutai. Trasee curatate si (remarcate), practicabile in conditii bune: Trasee judetul Maramures: Banda roșie – Han – Poiana Boului – Creasta Cocoșului – Trei…

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie 2022, la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile in care ne vom bucura de un eveniment fara restricții sanitare așa cum…