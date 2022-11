Program meciuri 30 noiembrie Campionatul Mondial de Fotbal 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de miercuri muta emoțiile in grupele C și D de la Campionatul Mondial, iar din 8 echipe singura scapata de griji este Franța, campioana en-titre reușind deja sa obțina biletele de calificare pentru optimi. Restul de 7 echipa se lupta pentru trei locuri in faza eliminatorie a turneului din Qatar.…

- Ziua de sambata, 26 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Capul de afiș al zilei este confruntarea dintre Argentina și Mexic. Program meciuri 26 noiembrie Campionatul Mondial de Fotbal 2022 Tunisia – Australia, ora 12:00 Polonia – Arabia Saudita, ora 15:00 Franța – Danemarca,…

- Astazi, 26 noiembrie, sunt programate 4 partide la Campionatul Mondial din Qatar, iar capul de afiș este meciul dintre Argentina și Mexic din Grupa C. Dupa eșecul neașteptat cu Arabia Saudita, scor 1-2, din prima runda, Argentina are nevoie neaparat de o victorie pentru a ramane in carțile calificarii.…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a programat patru partide in ziua a treia, cand s-a inregistrat o mare surpriza: Argentina – Arabia Saudita 1-2. Dupa ce Danemarca a terminat la egalitate cu Tunisia, au mai ramas de disputat alte doua partidei: Mexic – Polonia, de la ora 18.00, și Franța – Australia.…

- Ieri a fost programata ziua a doua a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Anglia a invins-o intr-o maniera categorica pe Iran, scor 6-2, in primul meci din Grupa B a Campionatului Mondial din Qatar. Golurile englezilor au fost marcate de Saka (2), Bellingham, Sterling, Rashford și Grealish. Jucatorul…

- Argentina – Arabia Saudita este meciul care deschide o zi plina la Campionatul Mondial de Fotbal unde se vor mai disputa astazi, Danemarca – Tunisia, Mexic – Polonia și Franța – Australia. Lionel Messi este anunțat titular, deși starul sud-american are o problema la glezna. Partida incepe la ora 12.00…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 continua marți, cu alte patru partide. Programul meciurilor care vor avea loc, marti, la Cupa Mondiala: Ora 12:00 Argentina – Arabia Saudita Ora 15:00 Danemarca – Tunisia Ora 18:00 Mexic – Polonia Ora 21:00 Franta – Australia. The post Program meciuri 22 noiembrie…

- Lionel Messi a oferit un interviu in Aregentina inainte de startul Campionatlui Mondial. Argentina este in grupa C, alaturi de Arabia Saudita, Mexic și PoloniaDaca trece de grupe, Argentina va juca in optimi cu o echipa care va termina in primele doua in grupa D (Franța, Danemarca, Tunisia, Australia)…