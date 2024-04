Handbal (f) / România întâlneşte adversari incomozi în grupa de la Euro 2024 Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei și-a aflat joi adversarele din grupa turneului final al Campionatului European din Austria, Ungaria și Elveția. Romania va face parte din grupa B a Europeanului de handbal feminin, alaturi de Muntenegru, Cehia și Serbia. Fetele noastre vor evolua in Ungaria, la Debrecen. Echipa nationala a facut parte din urna a doua valorica si a fost prima extrasa din urna la tragerea la sorti. Primele doua clasate in fiecare grupa preliminara se vor califica in grupele principale. Tricolorele s-au calificat neinvinse la turneul final, iar in grupa 1 preliminara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

