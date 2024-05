Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decenii in care au deținut supremația pe piața pepenilor de la noi din țara, fermierii din așa numita Sahara a Romaniei schimba strategia și se orienteaza, unul cate unul, spre o planta mai profitabila. Cu bani caștigați la cules in Italia și Spania, oamenii din Dabuleni și-au inființat solarii…

- Cele mai mari patru economii din sudul Europei au depașit Germania cu aproximativ 5% din 2017, subliniind redresarea cu doua viteze a regiunii dupa șocurile recente. Italia, Spania, Portugalia și Grecia au adaugat impreuna peste 200 de miliarde de euro la produsul intern brut in termeni ajustați in…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…

- Europenii sunt increzatori in ceea ce priveste puterea lor de a cheltui pentru calatorii in acest an, in ciuda presiunii continue a costului vietii pe intregul continent, iar 54% dintre ei cred ca vor avea mai multi bani de alocat in acest scop in 2024 decat in 2023, potrivit unui raport elaborat de…

- Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, a incheiat pe locul al 6-lea cu „nationala” de cadete a Romaniei editia 2024 a Jocurilor Mediteraneene, competitie desfasurata la Podgorica (Muntenegru). A fost un turneu cu 9 echipe la start, in care s-a jucat „fiecare cu fiecare”, iar apoi –…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei s-a clasat pe locul 5, sambata, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Napoli, informeaza Agerpres. Romania (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Maria Geatara, Raisa Apostu) a invins Grecia in optimi, cu 45-26, dar a pierdut meciul din sferturi…

- Pana in 2050, populația apta de munca din Uniunea Europeana va scadea cu 20%, iar schimbarile demografice vor afecta puternic piața forței de munca, ceea ce va face ca realizarea unor reforme sa fie imperioasa, iar migrația sa joace un rol dominant in productivitatea economiilor statelor membre. In…