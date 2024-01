Meteorologii anunța ca cel puțin in urmatoarele 14 zile in zona de Nord-Vest a Romaniei vor fi precipitații excedendare, dupa care vremea se va liniști. Tot in aceasta parte a Romaniei va fi și mai cald decat ar fi normal pentru perioada din an in care ne aflam. In aceasta saptamana, potrivit estimarilor facute de catre ANM, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice și local in cele centrale, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal, posibil ușor deficitar local. Urmeaza…