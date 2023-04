Prognoza meteo de Paște: vremea se răcește accentuat, dar după Florii se schimbă din nou Dupa o scadere accentuata a temperaturilor saptamana aceasta, vremea se incalzește dupa Florii, potrivit prognozei meteo pentru urmatoarele doua saptamani, transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Banat Vremea se va raci accentuat, astfel ca media zilnica a temperaturii maxime va scadea de la 11...12 grade, spre 3...4 grade in perioada 4 – 6 aprilie, apoi se va incalzi, astfel ca la finalul primei saptamani sunt estimate maxime in jurul a 12 grade. Pentru a doua saptamana, tendința valorilor termice va fi de creștere, astfel ca vremea va deveni normala sub aspect termic la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

