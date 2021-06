Prognoza meteo 14 iunie. Vreme instabilă și rece: grindină și vijelii In restul teritoriului, in special dupa-amiaza, vor fi astfel de fenomene, cu precadere in regiunile sudice. La munte si in nordul Moldovei, cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp. Izolat vor fi conditii de grindina. Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor cu viteze de 40....50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 16 si 23 de grade. Pe suprafete mici se va forma ceata.In Bucuresti, vremea va fi racoroasa si se va mentine in general instabila. Temporar innorarile vor fi accentuate, iar in a doua parte a zilei vor fi averse si descarcari electrice. In intervale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor situa in marea lor majoritate in jurul celor normale datei. Cerul va avea innorari, temporar accentuate pe parcursul zilei și seara, cand vor fi perioade cu averse și descarcari electrice. Astfel de fenomene se vor semnala la munte, local…

- Sambata, vremea va deveni in general instabila, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale datei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si seara cand vor fi perioade cu averse si descarcari electrice local in nord si pe arii restranse in rest.…

- Astazi, vremea va fi instabila si racoroasa. Cerul va avea innorari temporar accentuate si, pe arii extinse, in centrul, estul si sudul tarii, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, insotite de descarcari electrice si, izolat, de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se…

- Izolat va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20 si 26 de grade.In Bucuresti, vremea va fi instabila si se va racori. Mai ales in primele ore ale zilei si din nou spre seara, se vor semnala averse si descarcari electrice. Vantul va…

- La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h. In nord-vestul, nordul, nord-estul, centrul teritoriului si in zona de munte, cerul va avea innorari temporar accentuate, vor fi averse, pe arii restranse insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anuna ca temperatura maxima de azi, 8 mai, va fi de 29 grade Celsius in sudul Olteniei. La fel ca in ziua anterioara, in vestul, centrul si nordul tarii vremea va fi in general instabila si racoroasa, vor fi innorari si averse mai ales dupa-amiaza…

- Izolat vor fi posibile cantitati de apa de peste 10...15 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, dar local si in restul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14...16 grade pe litoral si 25 de grade in vestul Olteniei.In Bucuresti, vremea va fi usor instabila.…

- Ploile vor avea si caracter de aversa, local se vor semnala descarcari electrice si vor fi conditii de grindina. In zona de munte, in special la altitudini mai mari de 1500 m, se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-vestul tarii si izolat si…