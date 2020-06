Prognoza drastica a FMI: 90% din tarile lumii vor avea un PIB/locuitor mai redus in 2020. Costurile estimate ale crizei se vor ridica la 12.5 trilioane USD

Fondul Monetar International (FMI) se arata necrutator in ceea ce priveste economia globala in 2020. Prognoza sa pentru anul in curs cuprinsa in Update-ul la raportul macroeconomic mondial, "Reopening from the Great Lockdown: Uneven and Uncertain Recovery" nu lasa loc de prea mult optimism.



Aflam astfel ca expertii FMI considera ca economia mondiala se confrunta cu cea mai severa recesiune de la Marea Depresiune, in peste 90% din tarile lumii PIB/locuitor fiind prognozat sa scada in 2020. Totusi exista si putin loc de pozitivism, FMI apreciind ca ceea ce a fost mai greu a trecut in trimestrul…