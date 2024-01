Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) a lansat pentru deblocarea posturilor in sanatate si precizeaza ca in sistemul medical public din Bucuresti sunt aproximativ 900 de posturi de medici vacante, informeaza Agerpres.In prezent, sistemul medical romanesc se confrunta cu un deficit semnificativ…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) face un apel catre Ministerul Finantelor pentru aprobarea memorandumului inaintat de Ministerul Sanatatii pentru spitalele din subordinea sa, precum si a celui inaintat de Ministerul Dezvoltarii, Lucraril

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) face un apel catre Ministerul Finantelor pentru aprobarea memorandumului inaintat de Ministerul Sanatatii pentru spitalele din subordinea sa, precum si a celui inaintat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) pentru spitalele…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) face un apel catre Ministerul Finantelor. CMMBcere aprobarea memorandumului inaintat de Ministerul Sanatatii pentru spitalele din subordinea sa, precum si a celui inaintat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) pentru…

- Potrivit ministrului Rafila, in Romania sunt aproape 56.000 de medici, dar in multe spitale din tara exista lipsa de personal, in special medici. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat, miercuri, pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel ca cei aproximativ 4.000 de medici care…

- Potrivit unei recente propuneri legislative depuse la Senat, medicii care vor face presiuni asupra pacienților de a se adresa spitalelor private ar putea fi sancționați, mergand pana la interdicția de a mai profesa. Propunerea legislativa vizeaza personalul medical din sistemul de sanatate publica.…

- Romania primește o suma de 34 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru repararea daunelor cauzate de seceta severa și incendiile forestiere din 2022. „Aceasta este solidaritatea UE in acțiune! Am promis și ne-am ținut de cuvant: sprijinul financiar de 33,9 milioane…

- Medicul trebuie sa asigure ingrijiri de sanatate pacientului fara sa conditioneze actul medical, iar pacientul nu are de ce sa ofere foloase necuvenite medicului, a subliniat, vineri, presedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, Catalina Poiana. „Majoritatea medicilor sunt oameni cinstiti,…