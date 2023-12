Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom se asteapta in acest an la o scadere de aproape 40% a profitului inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA) fata de 2022, transmite Reuters. Gigantul rus a anuntat ca, in 2023, ar urma sa raporteze EBITDA de aproximativ 2.200 miliarde de ruble (24,3 miliarde de…

- Huawei din China va incepe sa-si construiasca fabrica de echipamente de retea de telefonie mobila in Franta anul viitor, a declarat o sursa familiarizata cu chestiunea, continuand planurile pentru prima sa unitate de productie din Europa, chiar daca unele guverne europene limiteaza utilizarea echipamentelor…

- Gazprom reduce investitiile din acest an la 21 miliarde de dolariConsiliul de Administratie al companiei ruse Gazprom a redus programul de investitii din 2023 cu 14,5%, la 1.970 miliarde de ruble (21,22 miliarde de dolari), fata de un nivel estimat anterior de 2.300 miliarde de ruble, in urma scaderii…

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei vor reprezenta in 2024 aproape o treime din cheltuielile bugetare totale, arata proiectele de planuri ale guvernului, pe masura ce Moscova reorienteaza tot mai multe resurse pentru a continua razboiul sau in Ucraina, transmite Reuters. Rusia intentioneaza, de asemenea,…

- Vanzarile de bilete de loterie din China au crescut in august la cel mai ridicat nivel din acest an, pe fondul ingrijorarii publice cu privire la economie, dupa date care indica perspective nefavorabile, inclusiv cele privind somajul in randul tinerilor, transmite Reuters.Astfel, vanzarile de bilete…