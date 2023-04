Profitul trimestrial al Samsung a scăzut cu 95%, la cel mai redus nivel după 2009, din cauza cererii slabe de cipuri Grupul a obtinut un profit operational de 640 de miliarde de woni coreeni (aproximativ 478,55 milioane de dolari), in scadere fata de 14.120 miliarde de woni cu un an mai devreme. Acesta este cel mai mic profit operational al companiei din primul trimestru al anului 2009. Veniturile de 63.750 miliarde de woni coreeni (aproximativ 47,6 miliarde de dolari) au scazut cu 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile obtinute au confirmat estimarile proprii ale Samsung, de aproximativ 63.000 de miliarde de woni coreeni, dar sunt sub cele de 63.900 miliarde de woni asteptate de analisti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

