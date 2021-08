Profitul net al Grupului Romgaz a scăzut în primul semestru cu 5%, la 761,6 milioane lei Veniturile totale au urcat cu 1,1%, la 2,258 miliarde lei. “Elementele semnificative care au influen tat rezultatul primului semestru (profitul net, n.r.) al anului 2021 au fost : Romgaz a c astigat in instanta un litigiu impotriva ANAF pentru anularea unui raport de inspectie fiscala pentru un control desfasurat in perioada decembrie 2016 – aprilie 2017, ceea ce a dus la recunoasterea unui venit de 28,02 milioane lei din anularea deprecierii inregistrate pentru creanta aferenta ; majorarea pre tului certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, care a avut un efect net negativ asupra rezultatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

