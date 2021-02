Profitul Electromagnetica a scăzut în 2020 la jumătate, la 2,32 milioane lei Veniturile companiei au urcat cu aproape 11%, la 283,15 milioane lei, de la 256,16 milioane lei in 2019. "Cifra de afaceri a societatii in anul 2020 a crescut cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica. In ultimul trimestru al anului 2020 scaderea veniturilor activitatii de furnizare energie cu 30% a depasit cresterea de 17% a veniturilor activitatilor licentiate, obtinandu-se pe total o scadere de 17%. In pofida mediului dificil generat de criza Covid-19, societatea estimeaza obtinerea unui profit net de 2.324.301 lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

