Profit uriaș din sectorul IT românesc! Cât a ajuns să reprezinte din PIB? Sectorul IT din Romania a ajuns la 9 mld. Euro. Un IT-ist genereaza in medie 60.000 de euro pentru compania la care lucreaza. ”Observam o continua creștere a pieței de software și servicii in Romania, impactul pe care il are sectorul IT in produsul intern brut național ajungand la 7%. Exista speranțe foarte mari in ceea ce privește dezvoltarea suplimentara a acestui segment, prin intermediul marilor proiecte de digitalizare care urmeaza sa fie implementate la nivelul economiei locale. Astfel, in urmatorii doi ani, valoarea pieței IT din Romania ar urma sa depașeasca 12 miliarde de euro”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

