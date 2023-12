Profilul fetelor care și-au luat viața împreună: ISJ face precizări importante! Profilul fetelor care și-au luat viața: ISJ face precizari importante!Cele doua adolescente care s-au sinucis sambata, la Lupeni, fusesera colege de clasa pana la terminarea gimnaziului. Ele invatau la licee din localitati diferite si ramasesera prietene. Una dintre ele si-a anuntat pe o retea de socializare gestul sinucigas, prin mesajul: „Am plecat mai repede ca anul 2023”. Ambele fete faceau parte din familii care se interesau de ele. Fetele au fost gasite fara viata, cu fata spre cer, semn ca ele s-ar fi putut arunca, impreuna, cu spatele spre pamant. Pe cladirea de pe care s-au aruncat au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

