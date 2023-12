Baba Vanga nu a prezis evenimente prea placute pentru anul 2024. Omenirea se va confrunta cu fenomene meteo extreme, din cauza incalzirii globale. In pofida acestor lucruri, din spusele prezicatorilor, medicina va inregistra progrese importante. Totusi, sunt si vesti bune: se spune ca in acest an va fi descoperit un leac pentru cancer, iar atmosfera […] The post Profetiile Baba Vanga pentru 2024 aduc vesti proaste! Amenintarea ce ii pune in pericol si pe romani first appeared on Ziarul National .