Profesorii din Gorj care le-au dat elevilor subiecte greșite la Simulare nu vor mai participa la examene naționale Profesorii din Albeni, județul Gorj, care au greșit subiectele la simularea Evaluarii Naționale la Limba romana, luni, 4 aprilie, nu vor mai participa la examene naționale. Elevii de clasa a VIII-a de la Albeni au primit la Limba romana subiectele care erau destinate elevilor de etnie maghiara și pentru care limba romana nu este cea materna. Ca atare, gradul de dificultate al subiectelor a fost unul redus. Intreaga clasa a terminat proba intr-o ora, insa nu a apucat sa paraseasca sala de examen cand in unitate a sosit o echipa de control de la ISJ. A fost descoperita… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Profesorii din Albeni care au distribuit greșit subiectele pentru limba romana la simularea Evaluarii Naționale nu vor mai participa la alte examene. Dana Constantinescu, inspectorul școlar general din Gorj, a declarat ca masura propusa pentru informatician și președintele Comisiei din cadrul Școlii…

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 4 aprilie, prima proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala, cea la Romana.Rezultatele vor fi anunțate pe 14 aprilie.Subiectele la Romana la simularea Evaluarii Naționale 2022 sunt dupa modelul testelor PISA, sub…

