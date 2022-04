Stiri pe aceeasi tema

- Cei care depașesc limita de viteza cu peste 70 km/h raman automat fara permis timp de 4 luni.Ordonanța de Guvern nr. 1/2022 a modificat Codul RutierGuvernanții au modificat Codul Rutier pentru a-i calma pe vitezomani. Amenda pentru depașirea vitezei regulamentare cu peste 70 km/h a ajuns la 2.900 de…

- PNL a depus amendamente la proiectul de lege 35/2022, care prevede micșorarea contribuției pentru CAS cu 5%, de la 25% la 20%, ceea ce le va aduce romanilor bani in plus la salariu. Aceste proiect de lege vine pentru a compensa creșterea prețurilor, care a fost accelerata in ultima perioada.…

- Schimbare de macaz la Rapid. Nou-promovata l-a dat afara pe Mihai Iosif, cel care i-a promovat pe giuleșteni in prima divizie de fotbal a Romaniei. „Mița” a fost inlocuit cu Adrian Mutu. La Rapid, primul meci cu Mutu pe banca este chiar duelul cu codașa Academica Clinceni, sambata, 5 martie, de la ora…

- Daca cu ani in urma Romania dadea lumii adevarate genii, ieșite de pe bancile școlilor romanești, astazi am ajuns intr-un impas. Situația nu se datoreaza, neaparat, lipsei de capete luminate, ci datorita unui sistem educațional ajuns aproape la sapa de lemn, din lipsa de finanțare și a salariilor extrem…

- Un important comerciant de acvarii din Franta a decis sa sisteze vanzarea acvariilor de tip bol pentru pesti argumentand ca pestii innebunesc si mor rapid in astfel de recipiente, informeaza Reuters.Compania AgroBiothers Laboratoire, lider pe piata produselor destinate ingrijirii animalelor de companie…

- Ilie Poenaru (45 de ani), antrenorul celor de la Gaz Metan, a comentat demisia președintelui Valentin Iordanescu. Gaz Metan Mediaș se dezintegreaza. Fotbaliștii sunt neplatiți de 5 luni, dupa cum a dezvaluit Ronaldo Deaconu, mulți au plecat, alții așteapta sa devina liberi, iar omul in care iși pusesera…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, si de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potentialelor achizitii suplimentare, inclusiv doze booster…

- Fondul Monetar International a anuntat luni numirea economistului francez Pierre-Olivier Gourinchas, care in prezent este profesor la Universitatea Berkeley din California, in postul de economist sef al institutiei, pozitie care va deveni vacanta dupa ce Gita Gopinath se va alatura echipei manageriale…